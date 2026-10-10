Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με την Μπενφίκα και οι άνθρωποι της Τότεναμ εξετάζουν την περίπτωσή του.

Όπως αναφέρουν στην Βρετανία η Αγγλική ομάδα παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 27χρονου Έλληνα επιθετικού, καθώς θέλει να ενισχυθεί στην επιθετική της γραμμή.

Πάντα σύμφωνα με τους Βρετανούς, ο Παυλίδης θα μπορούσε να αποτελέσει την απάντηση στο επιθετικό πρόβλημα της Τότεναμ, ωστόσο η Μπενφίκα έχει στο συμβόλαιο του ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φετινή σεζόν, ο Παυλίδης μετρά 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.