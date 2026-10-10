Μια μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε η ανακοίνωση της αποστολής του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Συγκεκριμένα, ο Γιάκομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην 25άδα που ανακοίνωσε τον Λιβάι Γκαρσία παρότιείχε υποστεί θλάση στο ματς του Τρινιντάντ με το Κουρασάο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται 2-3 εβδομάδες, ώστε να επανέλθει στην δράση μετά από θλάση κάποιος παίκτης, ωστόσο ο 29χρονος επιθετικός μετά τις θεραπείες που ακολούθησε δηλώνει έτοιμος.

Αναλυτικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

You know what time it is. ⏳☘️ #Panathinaikos #PAOFC #slgr #OLYPAO https://t.co/cyM8Wx8p8L — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 10, 2026

Στο Κορωπί ο Αλαφούζος

Στο μεταξύ, το παρών στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ παρακολούθησε την προπόνηση και στην συνέχεια συνομίλησε με τον προπονητή των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιάννης Αλαφούζος θέλησε να δείξει τη στήριξή του προς την ομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.