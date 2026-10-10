Τις τελευταίες ώρες το παιχνίδι της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό, για την 6η αγωνιστική της Super League 2 και το οποίο είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 15:00, βρισκόταν στον αέρα.

Ο λόγος η ανακοίνωση που εξέδωσε η Συλλογικότητα Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας, στην οποία ανέφερε ότι Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας, θα παρέμενε κλειστό ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ωστόσο ο Δήμος της Καλλιθέας «μπλόκαρε» την εν λόγω απεργία και πήρε την απόφαση να παραμείνει ανοικτό το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Έτσι ο αγώνας της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθεί κανονικά σήμερα, την προγραμματισμένη ώρα.