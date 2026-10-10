Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το διπλό του Open της Γουχάν, στο οποίο η Μαρία Σάκκαρη θα έχει ξανά παρτενέρ την Ντόνα Βέκιτς.

Το ελληνοκροατικό δίδυμο ξεκινά την πορεία του από τη φάση των «32» και θα αντιμετωπίσει τις Σούκο Αογιάμα και Εν-Σούο Λιάνγκ, με στόχο την πρόκριση στις «16».

Το ζευγάρι που θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τις Χάντερ και Σινιάκοβα, οι οποίες έχουν ήδη προκριθεί στις «16» του τουρνουά.

Οι αγώνες του διπλού στο Wuhan Open ξεκινούν την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.