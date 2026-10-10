Η κυβέρνηση της Αγγλίας είναι έτοιμη να ανοίξει και πάλι την συζήτηση για το αλκοόλ στις εξέδρες των ποδοσφαιρικών γηπέδων.

Η απαγόρευση του αλκοόλ τις εξέδρες των γηπέδων θεσπίστηκε το 1985 σε μία περίοδο κατά την οποία το Αγγλικό ποδόσφαιρο βρισκόταν αντιμέτωπο με φαινόμενα χουλιγκανισμού και βίας.

Η απαγόρευση ισχύει στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες του Αγγλικού ποδοσφαίρου, από την Premier League μέχρι τη National League.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν και να πιουν αλκοόλ στους εσωτερικούς χώρους των γηπέδων, όχι όμως στις εξέδρες βλέποντας το παιχνίδι.

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Άντι Μπέρναμ έχει ταχθεί υπέρ της επανεξέτασης του νόμου που απαγορεύει στους φιλάθλους να καταναλώνουν αλκοόλ σε σημεία από τα οποία υπάρχει άμεση ορατότητα προς τον αγωνιστικό χώρο, χαρακτηρίζοντας το ισχύον καθεστώς παρωχημένο και άδικο.

Ο Μπέρναμ μάλιστα, υποστηρίζει ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά από όσους παρακολουθούν ράγκμπι, κρίκετ ή ακόμη και συναυλίες στο ίδιο γήπεδο και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιλοτικής εφαρμογής.

Prime Minister Andy Burnham wants to reinstate fans’ ability to drink alcohol while watching football matches. But is the risk really worth it? 🍺 #DragonFootball #England https://t.co/xANLuPDtF4 — DragonFootball (@DragonFootballX) October 7, 2026

Στο πλευρό του βρίσκεται η Football Supporters’ Association, η οποία ζητά εδώ και χρόνια επανεξέταση της νομοθεσίας, ενώ και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας έχει δηλώσει θετική σε μία δοκιμή.

Η μεγάλη αντίδραση ωστόσο έρχεται από την αστυνομία, με τον Μαρκ Ρόμπερτς, ο οποίος είναι επικεφαλής της αστυνόμευσης ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο, να χαρακτηρίζει την επιστροφή του αλκοόλ στις εξέδρες «κακή ιδέα».