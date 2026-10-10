Το NBA προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης στην Ευρώπη και ο κομισάριος της κορυφαίας λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, τοποθετήθηκε σχετικά σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Σίλβερ, δεν έκρυψε την επιθυμία του να υπάρξει συνεννόηση με τη EuroLeague, εκφράζοντας την ελπίδα αλλά και την πεποίθηση ότι οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση.

«Θεωρώ υπερβολικό να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση ως «δύσκολη φάση». Εννοώ ότι η σχέση μας με την EuroLeague παρουσιάζει διακυμάνσεις. Αυτή τη στιγμή, η EuroLeague αποτελεί το παρόν διακρατικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη.

Επιπλέον, υπάρχουν εθνικά πρωταθλήματα σε κάθε χώρα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν 1.200 επαγγελματικοί σύλλογοι στην Ευρώπη. Επομένως, η EuroLeague είναι η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη στιγμή.

Εμείς προχωράμε με το εγχείρημα που ονομάζουμε «NBA Europe» και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία με την EuroLeague. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.