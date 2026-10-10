Τον νέο σταθμό της καριέρας του ως γενικός διευθυντής βρήκε ο Φρανσουά Μοντέστο, καθώς είναι ένα βήμα από το να αναλάβει την συγκεκριμένη θέση στην Τζένοα.

Ο Γάλλος το περασμένο καλοκαίρι ολοκλήρωσε τη θητεία του ως γενικός διευθυντής της Γιουβέντους και έκτοτε αναζητούσε νέα ομάδα.

Έτσι, ο Μοντέστο συμφώνησε με την Τζένοα και ετοιμάζεται να αναλάβει χρέη γενικού διευθυντή στον σύλλογο, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ενεργό ρόλο στα μεταγραφικά ζητήματα και στην οργάνωση της ομάδας.

Ο Μοντέστο αγωνίστηκε για τρία χρόνια στον Ολυμπιακό, από το 2010 ως το 2013, κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ το 2017 έγινε επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του συλλόγου.