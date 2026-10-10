Τον νέο σταθμό της καριέρας του ως γενικός διευθυντής βρήκε ο Φρανσουά Μοντέστο, καθώς είναι ένα βήμα από το να αναλάβει την συγκεκριμένη θέση στην Τζένοα.
Ο Γάλλος το περασμένο καλοκαίρι ολοκλήρωσε τη θητεία του ως γενικός διευθυντής της Γιουβέντους και έκτοτε αναζητούσε νέα ομάδα.
Έτσι, ο Μοντέστο συμφώνησε με την Τζένοα και ετοιμάζεται να αναλάβει χρέη γενικού διευθυντή στον σύλλογο, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ενεργό ρόλο στα μεταγραφικά ζητήματα και στην οργάνωση της ομάδας.
Ο Μοντέστο αγωνίστηκε για τρία χρόνια στον Ολυμπιακό, από το 2010 ως το 2013, κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ το 2017 έγινε επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του συλλόγου.
Francois #Modesto is one step away to join #Genoa as new Chief Football Officer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2026