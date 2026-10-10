Ο Κινέζος μπασκετμπολίστας του Πανεπιστημίου Μισισίπι Βάλεϊ Στέιτ του NCAA, Τσινγκφάνγκ Πανγκ, βρίσκεται στα χέρια της ICE, καθώς σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές, παρέμεινε στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας του.

Ο 21χρονος Πανγκ αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ, είναι στην τρίτη χρονιά της κολεγιακής του καριέρας και κρατείται στο κέντρο κράτησης του Ρίτσγουντ, στη Λουιζιάνα.

Ο δικηγόρος του, Μάρκους Σέσιον, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο WJTV ότι ο αθλητής συνελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου και πως, όπως υποστήριξε, «δεν γνώριζε ότι είχε λήξει η βίζα του».

«Το Πανεπιστήμιο γνωρίζει την κατάσταση που αφορά έναν από τους φοιτητές του και ανησυχεί βαθιά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στις λίστες μας στην κατηγορία πλήρους φοίτησης.

Οι αρμόδιοι του ιδρύματος παρακολουθούν στενά την υπόθεση και δεσμεύονται να του προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη καθώς οι εξελίξεις προχωρούν», ανέφερε το Μισισίπι Βάλεϊ Στέιτ σε ανακοίνωσή του.

Ο Πανγκ μεταγράφηκε στο Μισισίπι Βάλεϊ Στέιτ το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο Μονρό, ένα πρόγραμμα διετούς φοίτησης στο Νιου Ροσέλ της Νέας Υόρκης.

Πριν από αυτό, είχε αγωνιστεί σε high school στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και μάλιστα είχε διακριθεί για τις δυνατότητές του και όταν τελείωσε το γυμνάσιο είχε προτάσεις για υποτροφία σε 13 Κολέγια.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δήλωσε στο «The Athletic» ότι ο Πανγκ συνελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 και ότι είχε εισέλθει νόμιμα στη χώρα στις 17 Νοεμβρίου 2023, με άδεια παραμονής έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπος του υπουργείου, ο αθλητής αποδέχθηκε την εθελούσια αναχώρησή του από τη χώρα και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσής του.