Στον αέρα είναι η αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανσερραϊκό για την 6η αγωνιστική της Super League 2 η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα στις 15:00 στο Δημοτικό γήπεδο Καλλιθέας.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας, θα πραγματοποιήσουν απεργία, με το γήπεδο της τοπικής ομάδας να παραμένει κλειστό.

Η ανακοίνωση της Συλλογικότητας Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας αναφέρει:

«Έξω οι καουμπόηδες από το Ελ Πάσο, κάτω τα χέρια σας από τους εργαζομένους του Δήμου. Το Σάββατο 10/10/26 με απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ».

Πλέον τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση αναφορικά με το ζήτημα και σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, τότε πιθανότητα θα αναβληθεί το παιχνίδι και θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.