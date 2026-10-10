Ένας αγώνας επαγγελματικής πάλης στο Μεξικό, είχε τραγική κατάληξη, καθώς 75χρονος διαιτητής έχασε τη ζωή του την ώρα της αναμέτρησης, από 36χρονο παλαιστή ο οποίος του έκανε μια επικίνδυνη λαβή.

Πρόκειται για τον παλαιστή Ελ Χίχο ντε Φίσμαν, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τον θάνατο του Χεράρντο Χερμάν Πινέδα, γνωστού στον χώρο της μεξικάνικής πάλης ως «El Buho».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συμβάν έγινε κατά τη διάρκεια αγώνα του Ελ Χίχο ντε Φίσμαν με τον Μάσκαρα Σαγράδα, στην πολιτεία Ιδάλγο του Μεξικού, στο πλαίσιο διοργάνωσης El Patrón Espectáculos Lucha Libre.

Ο 75χρονος διαιτητής φέρεται να έμεινε ακίνητος μετά την εκτέλεση της επίμαχης λαβής και δεν σηκώθηκε ξανά. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με τη New York Post.

Βίντεο από προηγούμενη στιγμή του αγώνα, δείχνει τον Φίσμαν να εκτελεί μια λαβή «body slam» στον Πινέδα. Η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται να πραγματοποιείται με ασφάλεια, ενώ ο διαιτητής συνεχίζει να κινείται κανονικά μετά την εκτέλεσή της.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει την επίμαχη λαβή «piledriver». Ωστόσο, η αυθεντικότητά της δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή.

A Mexican wrestler has been charged with manslaughter following the death of a 75-year-old referee after a high-risk manoeuvre was reportedly performed on him. https://t.co/mbQ6yXzZm5 — The Independent (@Independent) October 9, 2026

Εκτός όμως από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ερωτήματα προκαλούν και οι αναφορές σχετικά με την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Luchablog, ο 75χρονος παρέμεινε ακίνητος στο ρινγκ για αρκετά λεπτά, καθώς οι παρευρισκόμενοι φέρονται να πίστευαν ότι προσποιούνταν πως είχε τραυματιστεί, στο πλαίσιο του αγώνα ο οποίος έχει και τα χαρακτηριστικά του σόου.

Οι ίδιες αναφορές υποστηρίζουν ότι στον χώρο δεν υπήρχε ασθενοφόρο ούτε ιατρικό προσωπικό, παρότι η παρουσία τους φέρεται να είναι υποχρεωτική στις διοργανώσεις πάλης στην πολιτεία Ιδάλγο.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπίστωσαν τον θάνατο του διαιτητή. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές κρατούν τον Φίσμαν, προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρει:

«Η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και έχει μεριμνήσει για την παροχή υποστήριξης και νομικής συνδρομής στον Hijo de Fishman, ώστε η προβλεπόμενη διαδικασία να ακολουθηθεί σύμφωνα με τον νόμο και ενώπιον των αρμόδιων αρχών».