Με την διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Basket League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην «μάχη» του Άρη με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδρειο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα στην πρεμιέρα με 74-68 από την Καρδίτσα. Από την άλλη η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου με 91-70 θέλει να φύγει με το «διπλό» και από το Αλεξάνδρειο.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στην Πάτρα με αντίπαλο τον Προμηθέα. Οι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχαν επικρατήσει με με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων για την 1η αγωνιστική, ενώ οι Πατρινοί ηττήθηκαν στην πρεμιέρα από το Περιστέρι.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Ανδρέας Παπανδρέου», το Μαρούσι την Μύκονο, ο ΠΑΟΚ την Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα τον Βίκο Ιωαννίνων.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Περιστέρι Betsson – Ηρακλής (15:00, Σπορ FM TV)

Μαρούσι – Μύκονος Betsson (16:00, Σπορ FM TV)

ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (16:00, Σπορ FM TV)

Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων (17:00, Σπορ FM TV)

Άρης – ΑΕΚ (17:30, Σπορ FM TV)

Προμηθέας – Παναθηναϊκός (19:00, Σπορ FM TV)