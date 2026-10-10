Τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο όπου επέβαινε η Σίρα Μαρτίνεθ, η κόρη του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, είχε τραγική κατάληξη.

Ένας 20χρονος Ισπανός μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με το συγκεκριμένο όχημα στην Εθνική οδό, κοντά στη Βαλένθια.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός η 26χρονη Σίρα Μαρτίνεθ, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας 41χρονος Βρετανός, γνωστός αθλητής της ιππασίας. Αμφότεροι βγήκαν χωρίς τραυματισμούς από τη σύγκρουση.

Στο σημείο έφτασε μονάδα του SAMU, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια στον νεαρό, καθώς είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Guardia Civil, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο 41χρονος οδηγός έχει τεθεί υπό έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικανονικό ελιγμό πριν από τη σύγκρουση. Οι έλεγχοι στους οποίους υποβλήθηκε για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών ήταν αρνητικοί.

Imputan por homicidio imprudente al conductor del turismo en el que viajaba la hija de Luis Enrique y que chocó con un motorista https://t.co/juUsHQ5qQ9 https://t.co/9FmeK0M9nB — Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) October 9, 2026

Η Σίρα Μαρτίνεθ είναι η μεγαλύτερη κόρη του Λουίς Ενρίκε και ασχολείται επαγγελματικά με την ιππασία, συμμετέχοντας σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων.

Στο παρελθόν είχε απασχολήσει και Ισπανικά ΜΜΕ λόγω της σχέσης της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Φεράν Τόρες, με τον οποίο χώρισε το 2023.

Muere un motorista tras chocar con el coche en el que viajaba Sira Martínez, hija de Luis Enrique https://t.co/vVFEhV3AsU a través de @ABC_gente — ismael iglesias (@sargentostryker) October 10, 2026

Η οικογένεια του Λουίς Ενρίκε είχε βιώσει μία ανείπωτη τραγωδία και το 2019, όταν η μικρότερη κόρη του, Χάνα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία εννέα ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο των οστών.