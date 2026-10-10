Το Ελληνικό πρωτάθλημα επανέρχεται στην δράση μετά από διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με δύο αναμετρήσεις που παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον.

Στην Τρίπολης ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα αναμετρηθούν η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME

Στην Τρίπολη, τόσο ο Αστέρας, όσο και ο Ατρόμητος θα επιδιώξουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Αρκαδίας πριν από την διακοπή στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ έδειξε πως βελτιώνεται και ισοφαρίστηκε σε 2-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Από την άλλη ο Ατρόμητος έχει δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες και θέλει να κάνει σεφτέ στις νίκες.

ΑΕΚ-ΟΦΗ

19:30 MAGENTA SPORT 1

Η ΑΕΚ πριν τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις θέλει να συνεχίσει το αήττητο που έχει στην έδρα της και απέναντι στον ΟΦΗ και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Στρακόσα και Βάργκα, ενώ ο Ρότα αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα. Από την άλλη ο ΟΦΗ που φέτος παρουσιάζεται πολύ δυνατός θέλει να συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σιέλη.