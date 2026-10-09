Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Έφες στη Sunel Arena για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε να πει τα καλύτερα για την ομάδα του.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε μετά το ματς αναφέροντας πως προσπαθεί να πείσει τους παίκτες του ότι χωρίς άμυνες δεν θα πάνε μπροστά, ενώ στάθηκε στις 23 ασίστ και τα 21 επιθετικά ριμπάουντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την πρώτη νίκη και το τι διαφορετικό είχε από τις προηγούμενες: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας στο δεύτερο μέρος. Είχαμε 23 ασίστ και 21 επιθετικά ριμπάουντ, αυτά αποδεικνύουν τι έγινε στο παρκέ.

Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Η Έφες είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε».

Για την άμυνα: «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της Euroleague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες. Χωρίς άμυνα σε αυτή τη λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στους παίκτες μου».