Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του στην Κίνα, αντιμετωπίζοντας το πρωί του Σαββάτου (11:00) τον Λουτσιάνο Νταρντέρι για τον δεύτερο γύρο του Rolex Shanghai Masters, με στόχο την πρόκριση στη φάση στους «32» της διοργάνωσης.

Το εμπόδιο του Ιταλού τενίστα είναι μεγάλο, καθώς βρίσκεται στο Νο.21 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο.18 του ταμπλό.

Το ραντεβού των δύο αθλητών, θα είναι το τρίτο με τον Τσιτσιπά να μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με 2-1 σετ.

Η πρώτη ήταν τον Ιούνιο του 2025 στη Γερμανία, ενώ η δεύτερη ήταν πριν από τέσσερις μήνες στο Χάρλινγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας.