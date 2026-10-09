Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας, έστω και στην SUNEL Arena και ήταν καταιγιστικός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε στα ριμπάουντ, έπαιξε καταπληκτική άμυνα και επικράτησε εύκολα με 89-66 της Εφές για την Euroleague.

Οι Πειραιώτες έφτασαν έτσι στο 3-1 στην βαθμολογία, με τον Γιαν Μοντέρο στους 16 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στους 11. Από την άλλη, η τουρκική ομάδα είχε τον Κάμερον Πέιν στους 12 πόντους, τον Ντόζιερ στους 11 και τον Λόιντ στους 10.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλά στο ματς και πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με 17-9. Η Εφές στην συνέχεια βρήκε λύσεις μέσω του Στράζελ και του Ντοζίερ και μείωσε στους δύο με 17-15, ωστόσο, οι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ ανέλαβαν δράση και έφτασαν την διαφορά στο +10 στο τέλος της περιόδου (26-16).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές βελτίωσε την άμυνά της και έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό και μείωσε στον πόντο (31-30). Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ωστόσο ώθηση στην ομάδα του, με το ημίχρονο να λήγει με 35-31 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στην τρίτη περίοδο με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ σε μεγάλη βραδιά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά φτάνοντας στο +14 (50-36). Οι Πειραιώτες ανέβασαν τη διαφορά στο +18 (54-36), αλλά οι οκτώ σερί πόντοι του Κάμερον Πέιν έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφιο (58-49).

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν διαχειριστεί τη διαφορά. Έτσι με τους Μοντέρο, Εντιάι και Τζόουνς κυριάρχησε στο παρκέ και κατάφερε να φτάσει στην εύκολη νίκη με 89-66.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 9, Μοντέρο 16, Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 8, Ντόρσεϊ 4 , Εντζάι 9, Μιλουτίνοφ 4, Τζόσεφ 2, Ντάνστον 2, Τζόουνς 11, Φουρνιέ 7.

ΕΦΕ: Λόιντ 10, Γιούστα 8, Σάριτς 1, Ράσελ 5, Ντόζιερ 11, Μάλκολμ 6, Φερνάντο, Πέιν 12, Οσμάνι 6, Στράζελ 7, Τζόουνς.