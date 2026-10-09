Με έξι αθλητές θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η ελληνική συμμετοχή που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από του Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος θέλει να κατακτήσει άλλο ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του από μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει κατακτήσει τρεις παγκόσμιους τίτλους στους κρίκους, στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, αλλά και ένα ασημένιο μετάλλιο στην Αμβέρσα το 2023.

Την φετινή σεζόν ο κορυφαίος αθλητής είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ.

Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές:

Άνδρες:

Λευτέρης Πετρούνιας – Κρίκοι

Αντώνης Τανταλίδης – Σύνθετο Ατομικό

Γιάννης Χρονόπουλος – Σύνθετο Ατομικό

Απόστολος Κανέλλος – Μονόζυγο

Γυναίκες:

Αθανασία Μεσίρη – Άλμα

Ελβίρα Κατσάλη – Δοκός ισορροπίας / Ασύμμετροι ζυγοί

Μαγδαληνή Τσιώρη – Ασύμμετροι ζυγοί