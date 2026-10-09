Η Εθνική Γυναικών «λύγισε» από την δύο συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία με 1-3 στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου πάλεψε για ένα ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος η ποιότητα των Αγγλίδων έκανε την διαφορά. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου (21:30) στο Λέστερ.

Στο πρώτο ημίωρο η Αγγλία είχε την κατοχή της μπάλας και πίεζε κυρίως στο ελληνικό μισό, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποια κλασική ευκαιρία. Οι φιλοξενούμενες επιχείρησαν να απειλήσουν κυρίως με μακρινά σουτ των Στάνγουεϊ (7΄), Λε Τισσιέ (17΄) και Τζέιμς (29΄).

Στο 20΄ η Λόρεν Τζέιμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ έξω από την περιοχή, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η Εθνική απάντησε στο 34΄, όταν η Παπαθεοδώρου πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, αλλά το δυνατό σουτ της σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Χάμπτον.

Πέντε λεπτά αργότερα, η Αγγλία άνοιξε το σκορ. Η Ρούσο υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή και τροφοδότησε τη Στάνγουεϊ, η οποία κινήθηκε στον άξονα και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου σημειώθηκε στο 57′, όταν η Λε Τισσιέ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ αλλά η Πεταλωτή τη νίκησε και απομάκρυνε σε κόρνερ το πλασέ της, όμως πέντε λεπτά μετά η κατάληξη της φάσης ήταν αντίθετη.

Η Λε Τισσιέ βρέθηκε στην ίδια θέση εντός περιοχής ύστερα από κάθετη της Στάνγουει και με δυνατό σουτ έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στις Βρετανίδες. Στο 67′ η Γουόλς γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και η Ρούσσο με πλασέ σημείωσε το 3-0.

Οι ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής ομάδας δεν τα παράτησαν, αντέδρασαν και μείωσαν 3-1 στο 78′, όταν η Παπαθεοδώρου κράτησε εξαιρετικά την μπάλα, μοίρασε εντός περιοχής στην Μπρουκσάιρ που με ντρίμπλα και διαγώνιο σουτ νίκησε την Χάμπτον και παράλληλα διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Στην τελευταία ευκαιρία του ματς στο 90′ το σουτ της Λε Τισσιέ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Ελλάδας.

ΕΛΛΑΔΑ: Πεταλωτή, Γιαννακά, Γκούνη, Μάρκου, Πατερνά, Δρακογιαννάκη (79΄ Κόγγουλη), Μπράμε (68′ Σάιχ), Μωραΐτου (68′ Χαλατσογιάννη), Σαρρή (87′ Τζούρτζεβιτς), Παπαθεοδώρου (87′ Πούλιου), Μπρουκσάιρ.

ΑΓΓΛΙΑ: Χάμπτον, Λε Τισσιέ, Γουίλιαμσον, Μόργκαν (90′ Φίσκ), Γκρίνγουντ, Γουόλς, Στάνγουέι, Μπράουν (46′ Μίντ), Τζέιμς (86′ Πάρκινσον), Ρούσσο (73′ Πάρκ), Χέμπ.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, Τζόρτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, στις 9 Οκτωβρίου 2024.