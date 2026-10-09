Σε αλλαγή στο ελληνικό ρόστερ του, προχώρησε ο Παναθηναϊκός, με τον Μουστάφα Φαλ να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τεθεί εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα επιστρέψει στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος μόλις ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και είναι ξανά διαθέσιμος για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μέχρι τώρα ήταν δηλωμένος ώστε να εκτίσει την ποινή δύο αγώνων που είχε από την περασμένη σεζόν.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την ανάγκη των «πράσινων» να διαμορφώσουν το ρόστερ τους με βάση τα διαθέσιμα αγωνιστικά δεδομένα, ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους.