Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τιμωρία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους έξι μήνες, μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, έπειτα από έντονη διαφωνία με τον προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, οι κανονισμοί της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας προβλέπουν την αυτόματη επιβολή τιμωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις και πλέον το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καλείται να αποφασίσει τη διάρκεια της ποινής, η οποία μπορεί να κυμανθεί από έναν έως έξι μήνες.

Η ένταση προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια του 41χρονου επιθετικού για τον χρόνο συμμετοχής του κατά τη διάρκεια των αγώνων των Εθνικών ομάδων.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό καμπ και στη συνέχεια δημοσίευσε μια μακροσκελή ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον πορτογαλικό λαό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την πράξη του.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της απολογίας του Ρονάλντο.