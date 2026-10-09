Απαλλάχθηκε πλήρως ο Ολυμπιακός από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ στη καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε ποινή 2 βαθμών στο ελληνικό πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες.
Η καταγγελία αυτή αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την «παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος».
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε πλήρως από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.
Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος.
Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών (-2).
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε, χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση».