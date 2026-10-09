Απαλλάχθηκε πλήρως ο Ολυμπιακός από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ στη καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε ποινή 2 βαθμών στο ελληνικό πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες.

Η καταγγελία αυτή αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την «παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος».

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε πλήρως από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος.

Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών (-2).

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε, χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση».