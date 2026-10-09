Με πρόστιμο 30.000 ευρώ και ποινή περιορισμού της χωρητικότητας της έδρας της στο 80% τιμωρήθηκε η Ζάλγκιρις από τη EuroLeague, για τα πανό που αναρτήθηκαν στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με την διοργανώτρια αρχή η ποινή επιβλήθηκε βάσει του άρθρου 29.1.f του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague, το οποίο αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση.

Πάντως, η ποινή περιορισμού της χωρητικότητας δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, καθώς η εκτέλεσή της έχει ανασταλεί υπό όρους για τη σεζόν 2026-27.

Αυτό σημαίνει πως η Ζάλγκιρις θα αποφύγει προς το παρόν το συγκεκριμένο μέτρο, ωστόσο σε περίπτωση που υποπέσει ξανά σε παράβαση του ίδιου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα, η ποινή θα ενεργοποιηθεί.