Με τον Γιάν Μοντέρο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη 12άδα θα παραταχθεί σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφες στη SUNEL Arena για την Euroleague.

Αντίθετα, εκτός επιλογών έμεινε ο Χολ και τη θέση του πήρε ο Μπράιαν Ντάνστον, που θα είναι ο τρίτος ψηλός των Πειραιωτών πίσω από τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Ο Ντόντα Χολ είχε λάβει ειδική άδεια από την ομάδα και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επέστρεψε στην Ελλάδα χθες Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να μην επιβαρυνθεί.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Τζόουνς, Φουρνιέ.