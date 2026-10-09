Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας αποτελεί ο Βιντσέντσο Μοντέλα.

Η Ομοσπονδία της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε το «διαζύγιό» της με τον 52χρονο Ιταλό προπονητή, μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας.

Ο Μοντέλα «πλήρωσε», τις κακές εμφανίσεις της Τουρκίας στο Nations League, καθώς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, μετράει ισάριθμες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τουρκικό Τύπο η απόφαση της Ομοσπονδίας είχε να κάνει και με την πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Τουρκίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, αποφάσισε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης με εκλογές.

Αποφασίστηκε ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιμπραήμ Οζμπάι και κ. Μετίν Ακγιούζ, στη θέση των δύο τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν παραιτηθεί προηγουμένως.

Λήφθηκε η απόφαση να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ομάδας, κ. Βιντσένζο Μοντέλα.

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα, κ. Αμπντουλάχ Αγιάζ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της TFF τις προηγούμενες ημέρες, διορίστηκε ο κ. Αχμέτ Ερζουρούμλου, ο οποίος ασκεί επί του παρόντος τα καθήκοντα του Διευθυντή Υποθέσεων Εγγραφών της TFF».