Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας αποτελεί ο Βιντσέντσο Μοντέλα.
Η Ομοσπονδία της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε το «διαζύγιό» της με τον 52χρονο Ιταλό προπονητή, μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας.
Ο Μοντέλα «πλήρωσε», τις κακές εμφανίσεις της Τουρκίας στο Nations League, καθώς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, μετράει ισάριθμες.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τουρκικό Τύπο η απόφαση της Ομοσπονδίας είχε να κάνει και με την πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Τουρκίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, αποφάσισε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης με εκλογές.
Αποφασίστηκε ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιμπραήμ Οζμπάι και κ. Μετίν Ακγιούζ, στη θέση των δύο τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν παραιτηθεί προηγουμένως.
Λήφθηκε η απόφαση να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ομάδας, κ. Βιντσένζο Μοντέλα.
Στη θέση του Γενικού Γραμματέα, κ. Αμπντουλάχ Αγιάζ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της TFF τις προηγούμενες ημέρες, διορίστηκε ο κ. Αχμέτ Ερζουρούμλου, ο οποίος ασκεί επί του παρόντος τα καθήκοντα του Διευθυντή Υποθέσεων Εγγραφών της TFF».
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz’ın yerine Sayın Serdar Yıldız atanmıştır. Ayrıca TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu da TFF Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.— TFF (@TFF_Org) October 9, 2026