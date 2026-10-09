Σύσσωμη ήταν η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο συνέδριο για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της ΠΑΕ για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του σωματείου.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την προσεχή Κυριακή (11/10) και περιλαμβάνει τοποθετήσεις από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, καθώς και εκπροσώπους του αθλητικού και πολιτιστικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην πρεμιέρα των εργασιών παραβρέθηκαν στελέχη και προσωπικότητες του συλλόγου. Το ποδοσφαιρικό τμήμα εκπροσώπησαν οι αρχηγοί Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης.

Εκ μέρους της διοίκησης της ΠΑΕ έδωσαν το παρών ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιεϊρίνια, μαζί με το σύνολο των διοικητικών στελεχών, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και αθλητές από τα τμήματα υποδομής.

Παρόντες στην έναρξη ήταν επίσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και πρυτανικές αρχές. Παράλληλα, το παρών έδωσε ο Τάκης Φύσσας ως εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού κατόπιν εντολής του Γιάννη Αλαφούζου.

Σαββίδης: «Δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν»

Το δικό του μήνυμα για το μέλλον του ΠΑΟΚ, με αφορμή το διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του συλλόγου έστειλε και ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ μεταξύ άλλων τόνισε: «Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν Σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν Σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι.

Είμαι πεπεισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις προσφυγικές καταβολές του ΠΑΟΚ και στους ανθρώπους που, έχοντας στερηθεί την πατρίδα τους και βιώσει πείνα, διώξεις και διακρίσεις, δημιούργησαν τον σύλλογο.

Ο Σαββίδης ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη στήριξη της ιδέας και τη συμβολή τους στη διοργάνωση.

Παράλληλα εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική επιστημονική κοινότητα, τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό, τους εισηγητές και το κοινό, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.