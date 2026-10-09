Ο Στέφανος Τζίμας εξακολουθεί να δίνει τη δική του μάχη για την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, έχοντας στο πλευρό του την Μπράιτον, η οποία αντιμετωπίζει την αποθεραπεία του ως μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή, επιμονή και ψυχολογική υποστήριξη.

Ο Έλληνας επιθετικός παραμένει εκτός δράσης μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, τον οποίο υπέστη στην πρώτη του παρουσία ως βασικός στην Premier League, απέναντι στην Άστον Βίλα. Η ατυχία εκείνη ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά το παρθενικό του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, με το οποίο είχε χαρίσει στους «Γλάρους» τη νίκη κόντρα στη Νότιγχαμ.

Η αποκατάστασή του παρουσίασε ένα μικρό πισωγύρισμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Παρ’ όλα αυτά, στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία του, καθώς ο 20χρονος φορ συνεχίζει να εργάζεται με στόχο να αφήσει οριστικά πίσω του την περιπέτεια.

Η στήριξη της Μπράιτον και το μήνυμα του Χίρτσελερ

Ο προπονητής της ομάδας, Φάμπιαν Χίρτσελερ, στάθηκε ιδιαίτερα στις ψυχολογικές δυσκολίες που συνοδεύουν έναν μακροχρόνιο τραυματισμό. Όπως εξήγησε, η καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε αποθεραπεία διαφέρει σημαντικά από εκείνη των συμπαικτών του, καθώς συχνά καλείται να προπονείται μόνος, ακόμη και όταν η υπόλοιπη ομάδα έχει ρεπό.

Για τον λόγο αυτό, η Μπράιτον επιδιώκει να διατηρεί τον Τζίμα ενεργό μέλος του συνόλου. Ο Έλληνας επιθετικός συμμετέχει στις ομαδικές συναντήσεις, πραγματοποιεί την αποκατάστασή του στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και έχει την υποστήριξη του προπονητικού επιτελείου.

«Δεν θέλουμε να αισθάνεται ότι δεν τον βλέπουμε και πως θα γίνει ξανά μέλος της ομάδας μόνο όταν επιστρέψει», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός, εξηγώντας τη φιλοσοφία που ακολουθεί ο σύλλογος.

Ο Χίρτσελερ εμφανίστηκε, μάλιστα, πεπεισμένος ότι ο νεαρός επιθετικός βρίσκεται σε θετική ψυχολογική κατάσταση και εργάζεται σκληρά για να επανέλθει στο επίπεδο που μπορεί να αποδώσει.

«Μου φαίνεται ότι βρίσκεται σε θετική διάθεση. Έχει επιστρέψει στον σωστό δρόμο, δουλεύει σκληρά για την επάνοδό του και είμαι αρκετά πεπεισμένος ότι θα δούμε έναν ακόμη καλύτερο Στέφανο στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον Τζίμα, το ζητούμενο πλέον είναι να ολοκληρώσει με ασφάλεια τα στάδια της αποκατάστασης, χωρίς βιασύνη και με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος. Η Μπράιτον, από την πλευρά της, δείχνει αποφασισμένη να τον στηρίξει σε κάθε βήμα αυτής της απαιτητικής διαδρομής.