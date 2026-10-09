Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του και έθεσε ψηλά τον πήχη για τη θέση που θέλει να κατακτήσει στην ιστορία του NBA, δηλώνοντας αποφασισμένος να βρεθεί ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.

Ο Greek Freak μίλησε σε παιδιά που συμμετείχαν σε μπασκετικό camp, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της διαρκούς προσπάθειας. Με αφορμή τη δική του πορεία, εξήγησε πως η εξέλιξη ενός αθλητή δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις αρχικές εκτιμήσεις ή τις διακρίσεις που συγκεντρώνει στα πρώτα του βήματα.

«Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζει την καριέρα του.

Θετικό δείγμα στην preseason

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Έλληνας σταρ είχε δώσει θετικά δείγματα γραφής στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Πέλικανς, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη του Μαϊάμι με 128-118. Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του ήταν αναμενόμενος για παιχνίδι προετοιμασίας, ωστόσο ο ίδιος πρόλαβε να ξεχωρίσει επιθετικά.

Σε 18 λεπτά στο παρκέ, σημείωσε 18 πόντους, έχοντας ακόμη τέσσερα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, μαζί με δύο λάθη και ένα κλέψιμο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, ενώ πρόσφερε και μία εντυπωσιακή φάση με κάρφωμα απέναντι στον Μίσι.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ήδη κατακτήσει ένα πρωτάθλημα NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, μαζί με σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Η επόμενη πρόκληση είναι να διεκδικήσει νέες κορυφές με τη φανέλα του Μαϊάμι, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην ιστορία του αθλήματος