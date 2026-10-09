«Καίγονται» για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

Το μέλλον των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκό απασχολεί όσο τίποτα άλλο τη Euroleague. Το NBA είναι μια υπαρκτή απειλή πλέον -και όχι φήμες- για την κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα και στη συνάντηση στο Κόμο φάνηκε ξεκάθαρα ότι ερυθρόλευκοι και πράσινοι το βλέπουν αλλιώς το θέμα. Ο Ολυμπιακός στηρίζει 100% τη Euroleague, ο Παναθηναϊκός ρίχνει ματιές προς το NBA, θέλει να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Υπέρ του NBA είναι και η Ρεάλ, όπως και η Φενέρ, αλλά τη Euroleague την… καίει ο Παναθηναϊκός και ο λόγος είναι η αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και κανείς στη λίγκα δεν θέλει ούτε να σκεφτεί το ενδεχόμενο να μην είναι αντίπαλοι στη Euroleague. Να μην αγωνίζονται στην ίδια διοργάνωση, καθώς το πλήγμα θα είναι τεράστιο.

«Εμείς του λείπουμε περισσότερο»

Δεν λείπουν τα χαμόγελα εντός Ολυμπιακού για τις κακές εμφανίσεις του Γουόκαπ με τη Ντουμπάι. Ο διεθνής γκαρντ δεν έχει καμία σχέση με τον παίκτη που έβλεπαν όλοι υπό τις οδηγίες του Μπαρτζώκα και στον Πειραιά δεν… πενθούν κιόλας, έτσι όπως φέρθηκε ο Γουόκαπ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. «Λένε ότι μας λείπει ο Τεξανός στην άμυνα, περισσότερο όμως λείπουμε εμείς στον Γουόκαπ», έλεγε άνθρωπος του Ολυμπιακού για τον 33χρονο γκαρντ που είναι κερδισμένος σε οικονομικό επίπεδο μετά τη συμφωνία που έκανε με τη Ντουμπάι, χάνει όμως στο αγωνιστικό. Ενδιαφέρον πάντως θα έχει και η συμπεριφορά του κόσμου, ποια θα είναι η υποδοχή που θα επιφυλάξουν στον Γουόκαπ, όταν έρθει στην Ελλάδα ως αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Παναθηναϊκός για Μιχαηλίδη

Ανοιχτό είναι το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Μιχαηλίδη με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Οι πράσινοι ενδιαφέρονται για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, για τον οποίο ο δικέφαλος του βορρά έχει οψιόν ανανέωσης για ένα χρόνο. Στόχος όμως δεν είναι να γίνει χρήση της οψιόν αλλά να ανανεώσει ο Μιχαηλίδης για περισσότερα χρόνια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει την προσφορά του, με τον Παναθηναϊκό να έχει ενημερώσει την πλευρά του παίκτη για το ενδιαφέρον, χωρίς όμως να μπει σε οικονομικές λεπτομέρειες, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα στις σχέσεις του Αλαφούζου με τον Σαββίδη. Για να μπει σε διαδικασία πρότασης ο Παναθηναϊκός θα πρέπει ο Μιχαηλίδης να τα σπάσει οριστικά με τον ΠΑΟΚ.

Δίνει 8, θέλουν 12

Το όνομα του Λουίς Εντουάρντο επαναφέρουν στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό οι Βραζιλιάνοι. Οι ερυθρόλευκοι είχαν ασχοληθεί και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τον 18χρονο στόπερ της Γκρέμιο, χωρίς όμως να προχωρήσει το θέμα. Θα υπάρξουν εξελίξεις τον Ιανουάριο; Πιθανό, αν και ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπως λένε στη Βραζιλία, υπάρχει απόσταση. Ο Ολυμπιακός φέρεται να είναι διατεθειμένος να προσφέρει 8 εκατ. ευρώ για τον Λουίς Εντουάρντο, για τον οποίο η Γκρέμιο ζητάει 12. Η απόσταση δεν είναι μικρή, δεν είναι όμως και αγεφύρωτη, με αμοιβαίες υποχωρήσεις οι δύο πλευρές μπορούν να τα βρουν. Στον Πειραιά πάντως έχουν κι άλλους παίκτες στη λίστα τους για το κέντρο της άμυνας και θα αποφασίσουν το επόμενο διάστημα για το ποιος είναι ο Νο1 στόχος.

Επιστρέφει ο Σφαιρόπουλος

Ένα χρόνο εκτός πάγκων συμπλήρωσε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και είναι πιθανό να επιστρέψει σύντομα. Η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά τη σεζόν, γνώρισε βαριά ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι στο 1-3 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Euroleague και το μέλλον του Πέπε Ποέτα είναι όλο και πιο αβέβαιο. Η ιταλική ομάδα είχε φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν αλλά η εικόνα της μέχρι στιγμής δεν πείθει κανέναν, με αποτέλεσμα η αλλαγή προπονητή να μοιάζει επιβεβλημένη. Ο Σφαιρόπουλος είναι προπονητής με μεγάλη εμπειρία στη Euroleague, έχει αποδείξει ότι ξέρει πως να φτιάχνει ομάδες και έχει πολύ μεγάλο κίνητρο καθώς περιμένει υπομονετικά να του παρουσιαστεί ένα φιλόδοξο πρότζεκτ ώστε να επιστρέψει στους πάγκους.