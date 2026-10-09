Ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή ετοιμάζεται να ανοίξει ο Ροναλντίνιο, καθώς ο θρυλικός Βραζιλιάνος φέρεται να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, περίπου μία δεκαετία μετά την τελευταία επαγγελματική του εμφάνιση. Επόμενος σταθμός του αναμένεται να είναι η Ραβένα, ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η συμφωνία του άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας με τον ιταλικό σύλλογο είχε γίνει γνωστή το περασμένο καλοκαίρι. Η συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα τον Αύγουστο, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, με τον Ροναλντίνιο να αναλαμβάνει παράλληλα και επενδυτικό ρόλο στην ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Resto del Carlino, ο 46χρονος πλέον Βραζιλιάνος ενδέχεται να πραγματοποιήσει την επανεμφάνισή του στο ντέρμπι με τη Φορλί, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 15 Νοεμβρίου, στην έδρα της Ραβένα. Ο ίδιος φέρεται να έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε περιορισμένο αριθμό επίσημων αγώνων, με την προοπτική να προσθέσει ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του.

Μάλιστα, ένα από τα προσωπικά του κίνητρα είναι να φτάσει τα 300 γκολ, ένας στόχος που θα δώσει επιπλέον ενδιαφέρον στην πιθανή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η Ραβένα διεκδικεί την άνοδο στη Serie B

Την τεχνική ηγεσία της Ραβένα έχει αναλάβει ο Αντρέα Μαντορλίνι, με τον σύλλογο να στοχεύει στην άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα έχει ξεκινήσει θετικά τη σεζόν και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του δεύτερου ομίλου της Serie C, κυνηγώντας την πρωτοπόρο Σπέτσια.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, η Ραβένα έφτασε κοντά στην άνοδο, χωρίς τελικά να πετύχει τον στόχο της. Φέτος επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα, ενώ η πιθανή παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με την αναγνωρισιμότητα του Ροναλντίνιο αναμένεται να στρέψει πάνω της το ενδιαφέρον του διεθνούς ποδοσφαιρικού κοινού.

Η τελευταία επαγγελματική παρουσία του Βραζιλιάνου καταγράφηκε το 2015, με τη φανέλα της Φλουμινένσε. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του στα παιχνίδια της Ραβένα, η επιστροφή του θα αποτελέσει μία από τις πιο ασυνήθιστες ποδοσφαιρικές ειδήσεις της χρονιάς.