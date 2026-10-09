Σε sold out οδηγήθηκε ο Ολυμπιακός ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τη Super League, καθώς οι φίλαθλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στο μεγάλο ντέρμπι.

Η αναμέτρηση των δύο παραδοσιακών αντιπάλων έρχεται μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην επιστροφή της αγωνιστικής δράσης. Για τον Ολυμπιακό, η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, ενώ η παρουσία των φιλάθλων του αναμένεται να δημιουργήσει ένα έντονο σκηνικό στις εξέδρες.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι απέναντι στο «τριφύλλι». Οι εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» θα γεμίσουν, με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να φιλοδοξούν να στηρίξουν την ομάδα του Ιμανόλ Ιντιάκεθ σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της σεζόν.

Με το γήπεδο γεμάτο, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την ώθηση της έδρας του και να διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θέλει απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο.