Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Παναθηναϊκού, ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία και εξασφαλίζοντας νέα οικονομική ενίσχυση για την «πράσινη» ΠΑΕ.

Η απόφαση για την αύξηση είχε ληφθεί κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Πλέον, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου να αναλαμβάνει το σύνολο του ποσού, καλύπτοντας πλήρως το προβλεπόμενο κεφάλαιο.

Νέα οικονομική ενίσχυση για το «Τριφύλλι»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μία ακόμη σημαντική οικονομική κίνηση από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στηρίζοντας τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της ομάδας.

Οι οικονομικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς η προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης του συλλόγου προϋποθέτει σημαντικούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ προσθέτει νέα κεφάλαια στην εταιρεία και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός κλείνει έναν ακόμη κύκλο χρηματοδότησης, με τον μεγαλομέτοχό του να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την οικονομική υποχρέωση που είχε προκηρυχθεί.