Ο Τάσος Δουβίκας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κόμο με την παρουσία του στην επίθεση και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί για αρκετά χρόνια ακόμη. Ο Έλληνας διεθνής φορ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ξεκινήσει δυναμικά τη δεύτερη σεζόν του με την ιταλική ομάδα, η οποία θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της με νέα συμφωνία.
Ο 27χρονος επιθετικός έχει ήδη σημειώσει τρία γκολ στις έξι πρώτες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη χρονιά. Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 είχε πετύχει 17 τέρματα, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες επιθετικές λύσεις του συλλόγου.
Συμβόλαιο έως το 2030 και αυξημένες αποδοχές
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Κόμο και ο Δουβίκας έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2030. Όπως μεταφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.
Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας προβλέπεται, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, και αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων υπέρ του Έλληνα επιθετικού. Το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το 2029, επομένως η νέα συμφωνία θα προσθέσει έναν ακόμη χρόνο στη διάρκεια της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνει η Κόμο στον Δουβίκα, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως σημαντική επιλογή στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.
Για τον Έλληνα φορ, η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής στην Ιταλία δημιουργεί σταθερότητα και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.
.@Como_1907, è fatta per il rinnovo di Douvikas fino al 2030 @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 9, 2026