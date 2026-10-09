Ο Τάσος Δουβίκας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κόμο με την παρουσία του στην επίθεση και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί για αρκετά χρόνια ακόμη. Ο Έλληνας διεθνής φορ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ξεκινήσει δυναμικά τη δεύτερη σεζόν του με την ιταλική ομάδα, η οποία θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της με νέα συμφωνία.

Ο 27χρονος επιθετικός έχει ήδη σημειώσει τρία γκολ στις έξι πρώτες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη χρονιά. Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 είχε πετύχει 17 τέρματα, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες επιθετικές λύσεις του συλλόγου.

Συμβόλαιο έως το 2030 και αυξημένες αποδοχές

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Κόμο και ο Δουβίκας έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2030. Όπως μεταφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας προβλέπεται, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, και αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων υπέρ του Έλληνα επιθετικού. Το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το 2029, επομένως η νέα συμφωνία θα προσθέσει έναν ακόμη χρόνο στη διάρκεια της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνει η Κόμο στον Δουβίκα, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως σημαντική επιλογή στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Για τον Έλληνα φορ, η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής στην Ιταλία δημιουργεί σταθερότητα και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.