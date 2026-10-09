Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τη φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει. Στις 11 Οκτωβρίου, οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προετοιμάζει την ομάδα του για μια αναμέτρηση με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Ο 38χρονος Δανός τεχνικός περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την πρώτη του εμπειρία σε ένα από τα πιο έντονα ποδοσφαιρικά ντέρμπι της Ελλάδας. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα και η πίεση ενός τέτοιου αγώνα δεν αποτελούν κάτι εντελώς άγνωστο για τον ίδιο. Κατά τη θητεία του στην Κοπεγχάγη, είχε ζήσει από κοντά τις αναμετρήσεις με την Μπρόντμπι, αντιλαμβανόμενος τη σημασία που έχουν αυτά τα παιχνίδια για τις ομάδες και τους φιλάθλους τους.

Παρά τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στη Δανία και την Ελλάδα, ο Νίστρουπ έχει ήδη εμπειρίες από αναμετρήσεις υψηλής έντασης και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει όσα έμαθε στη Σκανδιναβία, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες του Παναθηναϊκού.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες του σχεδίου

Πρώτη προτεραιότητα του Δανού προπονητή είναι να περιορίσει την επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Η τακτική προσέγγιση των «πρασίνων» αναμένεται να βασιστεί στην πίεση στα κατάλληλα σημεία και στην προσπάθεια να αποκοπεί η σύνδεση ανάμεσα στις γραμμές των γηπεδούχων.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η αξιοποίηση των λεγόμενων half-spaces, δηλαδή των διαδρόμων ανάμεσα στον άξονα και τις πτέρυγες. Με τους δύο ακραίους μεσοεπιθετικούς να κινούνται πιο εσωτερικά, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να δημιουργήσει αριθμητικό πλεονέκτημα και περισσότερες επιλογές στην επιθετική του λειτουργία.

Εξίσου καθοριστική θεωρείται η διατήρηση της αμυντικής συνοχής. Η άμεση αντίδραση μετά την απώλεια της μπάλας, η γρήγορη επιστροφή στις θέσεις και η κάλυψη των διαθέσιμων χώρων αποτελούν στοιχεία στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις προπονήσεις κατά τη διακοπή στο Κορωπί. Στόχος είναι να περιοριστούν οι επικίνδυνες αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού.

Τέλος, ο Νίστρουπ θέλει να δει τους παίκτες του να διαχειρίζονται με ψυχραιμία την κατοχή. Οι σωστές μεταβιβάσεις, η αποφυγή περιττών ρίσκων και η δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού μπορούν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να διατηρήσει την ισορροπία του και να επιλέγει πότε θα επιτεθεί με μεγαλύτερη ένταση.

Το πλάνο θα κριθεί στο γήπεδο

Η τακτική προετοιμασία, πάντως, δεν εγγυάται ότι όλα θα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η ένταση, οι μονομαχίες και οι ιδιαίτερες συνθήκες ενός ντέρμπι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα σε λίγα λεπτά.

Για τον Παναθηναϊκό, το ζητούμενο θα είναι να εφαρμόσει με συνέπεια τις οδηγίες του προπονητή του, διατηρώντας καθαρό μυαλό και πειθαρχία ακόμη και όταν η πίεση θα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Εκεί θα φανεί κατά πόσο το σχέδιο του Νίστρουπ μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στον Ολυμπιακό.