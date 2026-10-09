Το τελευταίο εμπόδιο πριν από την επιστροφή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης καλείται να ξεπεράσει η Εθνική Ελπίδων, καθώς η κλήρωση των μπαράζ για το EURO U21 του 2027 την έφερε αντιμέτωπη με την Ισλανδία.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στην προκριματική φάση, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς σε σύνολο 30 διαθέσιμων. Παρά την εντυπωσιακή συγκομιδή, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση, καθώς η διαφορά κρίθηκε σε μόλις ένα γκολ. Έτσι, η δεύτερη θέση στον όμιλό της την οδηγεί στη διαδικασία των αγώνων κατάταξης, όπου θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τα τελικά.

Για το συγκρότημα της Εθνικής Ελπίδων, ο στόχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μια ενδεχόμενη πρόκριση θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U21 έπειτα από 25 χρόνια.

Οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων

Οι δύο αγώνες με την Ισλανδία είναι προγραμματισμένοι για το διάστημα από τις 9 έως τις 17 Νοεμβρίου, κατά το επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα των Ισλανδών, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, με την Εθνική να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση μπροστά στο κοινό της. Η κλήρωση της τελικής φάσης είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου στο Βελιγράδι της Σερβίας.

Το EURO U21 του 2027 θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία και την Αλβανία, με τη διοργάνωση να διεξάγεται από τις 17 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου. Μέχρι τότε, η ελληνική ομάδα θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, προκειμένου να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με την πρόκριση που επιδιώκει.