Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει εκ νέου την περίπτωση του Λουίς Εντουάρντο, ενός από τα ανερχόμενα ταλέντα της Γκρέμιο, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν την εξέλιξή του, έχοντας ως ανταγωνιστή, μεταξύ άλλων, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο 18χρονος στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται με το δεξί πόδι και έχει ύψος που πλησιάζει το 1,90 μ., προέρχεται από τις ακαδημίες της βραζιλιάνικης ομάδας και έχει ήδη αρχίσει να αποκτά εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο. Οι εμφανίσεις του έχουν τραβήξει την προσοχή, καθώς συνδυάζει νεαρή ηλικία με σωματικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά για τη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Το βραζιλιάνικο δίκτυο LANCE αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από τη Σαχτάρ, ενώ κάνει λόγο για πιθανή νέα κίνηση των Πειραιωτών κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Οι απαιτήσεις της Γκρέμιο και η προηγούμενη πρόταση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει στο προηγούμενο μεταγραφικό παράθυρο πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του νεαρού αμυντικού. Η Γκρέμιο, ωστόσο, δεν έμεινε ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο ποσό, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να μην οδηγηθούν σε συμφωνία.

Η βραζιλιάνικη ομάδα φέρεται να διατηρεί υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, καθώς φέρεται να αξιώνει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Παρά το ενδιαφέρον που αποδίδεται σε συλλόγους από την Ευρώπη, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πρόταση που να καλύπτει τις απαιτήσεις της.

Οι πρώτες συμμετοχές και οι προοπτικές του

Ο Λουίς Εντουάρντο έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές με την ομάδα Κ20 της Γκρέμιο, πετυχαίνοντας δύο γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και επτά φορές με την πρώτη ομάδα.

Η ηλικία του και η σταδιακή παρουσία του στο ανώτερο επίπεδο τον καθιστούν μια περίπτωση με προοπτική για το μέλλον. Για τον Ολυμπιακό, ενδεχόμενη απόκτησή του θα μπορούσε να αποτελέσει επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εφόσον υπάρξει συμφωνία με τη Γκρέμιο στους οικονομικούς όρους της μεταγραφής.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες από τη Βραζιλία συντηρούν το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του, χωρίς να προκύπτει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.