

Η κοινή τους παρουσία στην Μπαρτσελόνα άφησε εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Νεϊμάρ αποτέλεσαν για τρία χρόνια μια επιθετική τριάδα που δυσκόλευε κάθε αντίπαλη άμυνα, γράφοντας τη δική της ιστορία με τη φανέλα των Καταλανών.

Από το 2014 έως το 2017, το περίφημο «MSN» συνδύασε το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την εκτελεστική δεινότητα, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση οκτώ τίτλων. Η κορυφαία στιγμή της συνεργασίας τους ήρθε τη σεζόν 2014/15, όταν η ομάδα πανηγύρισε το τρεμπλ, κατακτώντας το Champions League, το πρωτάθλημα Ισπανίας και το Κύπελλο.

Ο Νεϊμάρ δεν έχει κρύψει τη νοσταλγία του για εκείνη την περίοδο και κατά καιρούς ανατρέχει στις στιγμές που έζησε δίπλα στους δύο σπουδαίους συμπαίκτες του. Αυτή τη φορά, μοιράστηκε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League το 2015, με τον Μέσι να διασκεδάζει σε ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση.

Neymar watching an old video in his camera roll of Lionel Messi dancing after a Champions League win: “Look at Messi. He was dancing. Luis Suarez, Messi and I. Plastered.” 😭 What a trio 😂 📺 Neymar: The Perfect Chaos https://t.co/FXduWgNN54 — Netflix Sports (@netflixsports) October 7, 2026

Ο Βραζιλιάνος σταρ σχολίασε με χιούμορ το στιγμιότυπο, αποκαλύπτοντας το κλίμα που επικρατούσε μετά τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

«Δείτε τον Μέσι. Χορεύει. Ο Σουάρες, ο Μέσι κι εγώ, τελείως μεθυσμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ, αναπολώντας μια βραδιά που έμεινε αξέχαστη στους πρωταγωνιστές της.

Η συγκεκριμένη ανάμνηση ξυπνά το ενδιαφέρον των φιλάθλων για μια από τις πιο παραγωγικές επιθετικές τριάδες στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, η οποία συνδύασε τις μεγάλες διακρίσεις με στιγμές που συνεχίζουν να συζητιούνται μέχρι σήμερα.