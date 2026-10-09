Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 9 Οκτωβρίου, από τον ξαφνικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, με την Εθνική Ελλάδας να μην ξεχνά τον ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα της και αποτέλεσε μέλος της «γαλανόλευκης» οικογένειας.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέτισε φόρο τιμής στον διεθνή αμυντικό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία μόλις 31 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου.

«Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ήταν το μήνυμα της Εθνικής, που συνόδευσε την αναφορά στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Ο Μπάλντοκ είχε συνδέσει το όνομά του με την προσπάθεια της Ελλάδας στις διεθνείς διοργανώσεις, κερδίζοντας την εκτίμηση των συμπαικτών του και την αγάπη των φιλάθλων. Η παρουσία του στα γήπεδα ξεχώριζε για την αγωνιστική του συνέπεια, το πάθος και την αφοσίωσή του, στοιχεία που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό.

Η είδηση του θανάτου του είχε συγκλονίσει την ελληνική και τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και στους φίλους του αθλήματος.