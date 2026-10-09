Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που αναφέρει ότι η ομάδα του Πειραιά έδωσε την έγκριση για την επέμβαση του Ματίας Λεσόρ από τον προσωπικό ιατρό του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο».

Στη συνέχεια έκανε νέο story για το θέμα, αναφέροντας: «Eυχαριστω σε εσάς? Ίχνος ντροπής και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι? είστε δεν έχετε! ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΑΣ.

Και για να μην κοροϊδευόμαστε καλά κάνεις και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας βρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο… Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρώπινο όριο ? Eξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές.

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΛΟΓΟ Ο γιατρός ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΕΒΑΛΕ ΑΡΑΓΕ.

υγ? δλδ θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά ο Λεσόρ και το «πουλάτε» στον κόσμο?»