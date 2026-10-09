Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, με τις εμφανίσεις του να προκαλούν θετικά σχόλια και εκτός συνόρων. Η ισπανική Marca ετοίμασε αφιέρωμα στον Έλληνα τερματοφύλακα, εστιάζοντας τόσο στην αγωνιστική του πρόοδο υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό όσο και στο εξαιρετικό ξεκίνημά του στην Premier League.

Ο διεθνής γκολκίπερ ξεχώρισε με τις επεμβάσεις του στις αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Οι εμφανίσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, σε συνδυασμό με την παρουσία του στο αγγλικό πρωτάθλημα, ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τη φήμη του.

Στο δημοσίευμά της, η ισπανική εφημερίδα χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «Άδωνις» για τον Τζολάκη, υπογραμμίζοντας την εντυπωσιακή διαδρομή του τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εκτιμά πως η χρηματιστηριακή του αξία θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 60 με 80 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του είχε και η παρουσία του στον Ολυμπιακό, όπου βελτιώθηκε σημαντικά μέσα από τη δουλειά με τον Μεντιλίμπαρ και κέρδισε την εμπιστοσύνη σε υψηλό επίπεδο.

Η Χαλ επένδυσε 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του πριν από λίγους μήνες και μέχρι στιγμής δικαιώνεται για την επιλογή της. Ο Τζολάκης έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια, μετρώντας πέντε συμμετοχές, τρεις αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ και μόλις τέσσερα τέρματα παθητικό.

Το ξεκίνημά του δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να επιδιώκει να διατηρήσει την ίδια σταθερότητα και να εδραιώσει τη θέση του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.