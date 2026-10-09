Η πρώτη ήττα της σεζόν για τον Ολυμπιακό ήρθε με οδυνηρό τρόπο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια, με το τρίποντο του Καρ στην τελευταία κατοχή να κρίνει την αναμέτρηση.

Πριν από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πανηγυρίσει δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες, απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια (89-106) και τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (93-91). Η επιθετική λειτουργία της παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ωστόσο η αμυντική της παρουσία χρειάζεται βελτίωση, αφού στα δύο τελευταία παιχνίδια δέχθηκε συνολικά 187 πόντους.

Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του Ολυμπιακού στα ριμπάουντ, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχει και η αμυντική συνεισφορά του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να ασκήσουν πίεση στους παίκτες που οργανώνουν το παιχνίδι των αντιπάλων τους και να περιορίσουν τη δημιουργία τους. Παράλληλα, θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν το βάθος του ρόστερ τους, διατηρώντας υψηλή ένταση και ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Νίκος Πλώτας, που αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ, θα παραμείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό αγκώνα.

Από την πλευρά του, ο Ντόντα Χολ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, ωστόσο αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας για το παιχνίδι απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Μετά τη σπουδαία επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η Αναντολού Εφές δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας την ήττα με 77-72 από τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 1-2 έπειτα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω ρήξης αχιλλείου τένοντα. Η απώλειά του αναγκάζει τον προπονητή της ομάδας, Πάμπλο Λάσο, να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αποτελούσε σημαντικό σημείο αναφοράς στην περιφερειακή γραμμή, χάρη στην εκτελεστική του ικανότητα. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Εφές, Κάμερον Πέιν, ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Παράλληλα, εκτός παραμένουν ο Κορντινιέ και ο Γιώργος Παπαγιάννης.