Μια ξεχωριστή στιγμή με πρωταγωνιστές τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκτυλίχθηκε πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, με τον Λιθουανό τεχνικό να αποκαλύπτει στη συνέντευξη Τύπου το δώρο που έκανε στον πρώην προπονητή και μέντορά του.

Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας αποκάλυψε πως αγόρασε μια γραβάτα για τον Ομπράντοβιτς, εκπληρώνοντας μια υπόσχεση που του είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα. Μάλιστα, τού την παρέδωσε πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Αναφερόμενος στη συνάντησή τους, ο Γιασικεβίτσιους εξήγησε με χιούμορ πώς προέκυψε η ιδέα του δώρου, ενώ στάθηκε και στη θερμή υποδοχή που έλαβε από τον κόσμο κατά την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια στον Ζέλικο, στον Παναθηναϊκό. Τους ευχαριστώ για την υπέροχη υποδοχή. Είναι πάντα μεγάλη απόλαυση το να επιστρέφω στο ΟΑΚΑ και φέτος είναι ακόμα πιο ξεχωριστό λόγω των οικείων προσώπων.

Με αυτή την νοοτροπία δεν μπορείς να κερδίσεις στο ΟΑΚΑ. Δεν είχαμε καμία συνέπεια στο ματς. Δεν κάναμε τον Παναθηναϊκό να νιώσει άβολα. Χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ με τον χειρότερο τρόπο. 32 φάουλ. Δεν σταματάς το φαστ-μπρέικ και κάνεις φάουλ στον σουτέρ στο τρίποντο. Μείναμε στο ματς με τα επιθετικά ριμπάουντ για λίγο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ απόψε».

Για το αν τον προβλημάτισαν περισσότερο τα λάθη της ομάδας του ή η ευκολία με την οποία σκόραρε ο Παναθηναϊκός κοντά στο καλάθι, καθώς και για τη συγκίνησή του κατά την υποδοχή, απάντησε:

«Δεν θέλω να φανώ αλαζόνας, αλλά κάθε φορά βουρκώνω. Κακομαθαίνεις με τέτοια υπέροχη υποδοχή. Οπότε, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά.

Έκαναν 10 λάθη και εμείς 17. Μας έβγαλαν εκτός του παιχνιδιού μας, εμείς ποτέ δεν το κάναμε. Ήταν πιο physical, ειδικά στο front court. Ήταν το πρώτο εκτός έδρας ματς, το πρώτο ματς για μερικούς παίκτες μας σε ένα γήπεδο όπως το ΟΑΚΑ, είναι καλή εμπειρία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν στο τέλος είμαστε κοντά στις νίκες, η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για όσα είπε στον Ομπράντοβιτς στην προσωπική τους συνάντηση και για το δώρο που του προσέφερε, ο Λιθουανός τεχνικός αποκάλυψε:

«Ήταν γραβάτα. Ήταν ώρα να πάρει γραβάτα. Οπότε του πήρα εγώ. Ήταν από χθες. Του είπα ότι αν χρειαστεί βοήθεια να πάρει γραβάτα, θα του αγοράσω εγώ και του αγόρασα!»