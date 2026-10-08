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Το δικό τους συγκινητικό μήνυμα στη Μαριέττα, η οποία διαγνώστηκε με λευχαιμία και δίνει μάχη για τη ζωή, έστειλαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εβάν Φουρνιέ.

Η Μαριέττα είναι μια νεαρή κοπέλα που απασχολείται ως γραφίστρια και λατρεύει το μπάσκετ, με τη βοήθεια του οποίου κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες κόσμο. Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, η Μαριέττα αποκάλυψε ότι πάσχει από λευχαιμία και αναζητά δότη μυελού των οστών.

Ο κόσμος του μπάσκετ κινητοποιήθηκε άμεσα και ο συμβατός δότης βρέθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ενημερώνονται για το θέμα και να στέλνουν το μήνυμά τους στη Μαριέττα.

Συγκεκριμένα, οι Μπαρτζώκας και Φουρνιέ ήταν αυτοί που έστειλαν τα μηνύματά τους, με τη νεαρή κοπέλα να ανεβάζει τα σχετικά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό.