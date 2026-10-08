Το δικό τους συγκινητικό μήνυμα στη Μαριέττα, η οποία διαγνώστηκε με λευχαιμία και δίνει μάχη για τη ζωή, έστειλαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εβάν Φουρνιέ.

Η Μαριέττα είναι μια νεαρή κοπέλα που απασχολείται ως γραφίστρια και λατρεύει το μπάσκετ, με τη βοήθεια του οποίου κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες κόσμο. Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, η Μαριέττα αποκάλυψε ότι πάσχει από λευχαιμία και αναζητά δότη μυελού των οστών.

Ο κόσμος του μπάσκετ κινητοποιήθηκε άμεσα και ο συμβατός δότης βρέθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ενημερώνονται για το θέμα και να στέλνουν το μήνυμά τους στη Μαριέττα.

Κάθε φορά που έχω τις χειρότερες μου μέρες μια ψυχή εκεί έξω βρίσκει τρόπους να μου δίνει την μεγαλύτερη δύναμη τωρα γιατί πάλι πρέπει να κλαίμε σαν λουλούδες ; https://t.co/POAEipcXIT — 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮 (@Celestie_artw) October 8, 2026

Συγκεκριμένα, οι Μπαρτζώκας και Φουρνιέ ήταν αυτοί που έστειλαν τα μηνύματά τους, με τη νεαρή κοπέλα να ανεβάζει τα σχετικά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό.