Η έναρξη του NBA Europe δεν θα είναι τελικά τον Σεπτέμβριο του 2027 αλλά του 2028, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το βρετανικό Μέσο «Guardian».

Οι Αμερικανοί είναι σε συνεχείς επαφές με τη FIBA για το νέο εγχείρημα, τη νέα λίγκα που σχεδιάζουν από κοινού και η οποία, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, θα έπρεπε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2027.

Τα δεδομένα, όμως, έχουν αλλάξει σύμφωνα με τη «Guardian», καθώς στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζεται πως η έναρξη πάει για τον Σεπτέμβριο του 2028, με το NBA να επιθυμεί μια λίγκα με τη συμμετοχή 16 ομάδων, 12 εκ των οποίων θα είναι franchises ενώ οι άλλες 4 θα προκρίνονται μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το πλάνο των Αμερικανών, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, προβλέπει δαπάνες ύψους 10 δισ. δολαρίων μέσα σε 10 χρόνια, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι πολύ θετική σε αυτή την προοπτική καθώς ο πρόεδρός της, Φλορεντίνο Πέρεθ, βλέπει το NBA Europe σαν μια καλή ευκαιρία για να υπάρχει δεδικασμένο για τη δημιουργία μιας κλειστής λίγκας και στο ποδόσφαιρο μελλοντικά.

Οι άνθρωποι του NBA έχουν μιλήσει και με μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ για το ενδεχόμενο δημιουργίας ομάδων μπάσκετ, οι οποίες θα τα εκπροσωπούν στη νέα λίγκα.