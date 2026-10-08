Την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ανακοίνωσε η Stoiximan Super League την Πέμπτη (8/10).

Ο αγώνας των δύο ομάδων ήταν προγραμματισμένος για τις 17 Οκτωβρίου, τρεις μέρες μετά το ματς της Ένωσης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο και τρεις πριν από αυτό με τη Μάντσεστερ Σίτι, επίσης εκτός έδρας.

Οι «κιτρινόμαυροι» αποφάσισαν να παραμείνουν όλη την εβδομάδα στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια του Champions League και ζήτησαν την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, με τη Super League να επισημοποιεί την απόφασή της, χωρίς όμως να έχει ορίσει προς το παρόν την ημερομηνία διεξαγωγής του ματς.

«Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας.