Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανακοίνωσε την απόφασή του να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της UEFA, στις εκλογές του 2027, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει σύντομα από το ποδόσφαιρο.

Ο Σλοβένος δικηγόρος είναι από το 2016 στη θέση του προέδρου της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και θέλει να συνεχίσει για αρκετά χρόνια ακόμη, αποφασίζοντας να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις εκλογές που θα γίνουν το 2027.

Μπορεί να είχε δηλώσει πριν λίγους μήνες ότι το 2027 θα αποχωρούσε από το ποδόσφαιρο, όταν θα ολοκληρωνόταν η τρίτη του θητεία ως πρόεδρος της UEFA, τελικά όμως άλλαξε γνώμη, όπως έκανε γνωστό στο συνέδριο του Βερολίνου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές προκλήσεις και το κάναμε ως ενωμένη ομάδα. Υπάρχει ακόμη πολλή σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει και γι’ αυτό αποδέχτηκα το αίτημά τους.

Η φιλοδοξία μου παραμένει η ίδια: Να διατηρήσω το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενωμένο, να κάνω το άθλημά μας πιο δυνατό και να αφήσω την UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στην οικογένειά μου.

Αυτή η απόφαση απαιτεί επίσης πολλά από αυτούς και δεν θα μπορούσα να την είχα πάρει χωρίς την κατανόηση και την υποστήριξή τους», ήταν τα λόγια του Τσέφεριν.