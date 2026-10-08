Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την Τετάρτη (7/10) την ανανέωση του συμβολαίου του Μικέλ Αρτέτα μέχρι το 2030 και σύντομα θα κάνει το ίδιο και με τον Ντέκλαν Ράις, όπως αναφέρει το BBC.

Οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2004 και έφτασαν παράλληλα και ως τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον διεθνή Άγγλο χαφ να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές.

Ο Ράις, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2028, είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες για τους Λονδρέζους και όπως αναφέρει το BBC οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει και έχουν προχωρήσει αρκετά.

Ο 27χρονος μέσος είναι ευτυχισμένος στην Άρσεναλ και έχει αποφασίσει να παραμείνει στην ομάδα υπογράφοντας νέο συμβόλαιο, χωρίς όμως να έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά η διάρκειά του και οι ετήσιες οικονομικές απολαβές του.

Από το 2023 στην Άρσεναλ, μετά τη μεταγραφή του από τη Γουέστ Χαμ, ο Ράις μετράει επτά συμμετοχές τη φετινή σεζόν, έχοντας δύο ασίστ ενώ αναζητά ακόμη το πρώτο του γκολ.