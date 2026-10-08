Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα επιστρέψει στο γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με το παιχνίδι να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά και επειδή θα είναι το πρώτο εντός έδρας για τη Σίτι μετά την ανακοίνωση της Premier League για την ενοχή της στο θέμα των οικονομικών παραβάσεων.

Ο Γκουαρδιόλα είχε εκφράσει, μετά την πρωτόδικη απόφαση, τη στήριξή του στην πρώην ομάδα του και στους οπαδούς της λέγοντας πως είναι πιο κοντά τους από ποτέ και σε λίγες μέρες θα είναι κυριολεκτικά κοντά καθώς θα βρεθεί στο Etihad Stadium για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του.

Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος κατέκτησε όλους τους τίτλους με τη Σίτι στα δέκα χρόνια που ήταν στον πάγκο της, αναμένεται στο γήπεδο για τον αγώνα με τους Παριζιάνους και η παρουσία του θα αποτελεί μήνυμα στήριξης στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν και οι δηλώσεις του για το θέμα των οικονομικών παραβάσεων.