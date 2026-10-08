Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έχει, κατά πάσα πιθανότητα, το «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού ως έδρα για τους αγώνες της Euroleague και αυτοί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θέλει να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Οι Ισραηλινοί είχαν έδρα στο Βελιγράδι την προηγούμενη τριετία και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο εξωτερικό και φέτος, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η Μακάμπι όμως, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, δεν θα παραμείνει στη Σερβία αλλά θα μετακομίσει στην Κύπρο, έχοντας για έδρα το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Πρόκειται για το γήπεδο που είχε φιλοξενήσει τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025 και σύμφωνα με τη Meridian Sport η Μακάμπι το θέλει άδειο για τους αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα παιχνίδια θα είναι σαν εκτός έδρας, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» και οι «πράσινοι» έχουν πολλούς φιλάθλους στην Κύπρο.