Τη γνώμη του για το θέμα που ξέσπασε στην εθνική Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζόρζε Ζεσούς κατέθεσε ο Ρομάριο, παίρνοντας το μέρος του 41χρονου άσου.

Ο CR7 έγινε έξαλλος με τον προπονητή του στην εθνική ομάδα και αποφάσισε να αποχωρήσει, με το θέμα να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης στην Πορτογαλία επί μέρες και τον 41χρονο άσο να επανέρχεται με δήλωσή του, στην οποία ανέφερε όλα όσα έγιναν.

Η κόντρα που έχει ξεσπάσει έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν από τη μία πλευρά οι υποστηρικτές του Ρονάλντο και από την άλλη αυτοί που θεωρούν πως πρέπει να αποδεχθεί πως ο χρόνος περνάει για όλους και δεν είναι πλέον απαραίτητος στην εθνική Πορτογαλίας.

Ο Ρομάριο, πάντως, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Κριστιάνο, μιλώντας για το θέμα, αν και τόνισε ότι έχει καλή άποψη και για τον Ζεσούς. «Ο Κριστιάνο μου φαίνεται πολύ αντικειμενικός άνθρωπος. Μου αρέσει ο Ζόρζε Ζεσούς. Είχα καλή σχέση μαζί του όταν προπονούσε τη Φλαμένγκο. Τον συνάντησα πέντε ή έξι φορές και ήταν πάντα ένας σπουδαίος άνθρωπος», είπε αρχικά ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος επιθετικός.

«Σύμφωνα με τον Κριστιάνο, ο προπονητής δεν τήρησε τον λόγο του. Και όταν κάποιος δεν τηρεί τον λόγο του, ενεργεί κακόπιστα. Αν συνέβη αυτό που είπε ο Ρονάλντο, τότε έχει δίκιο», συνέχισε ο Ρομάριο και κατέληξε: «Πρώτα απ’ όλα, θα είχα χτυπήσει την πόρτα πίσω μου και θα είχα φύγει. Το λάθος του δεν ήταν ότι έφυγε. Το λάθος του ήταν που δεν έστειλε νωρίτερα αυτόν τον τύπο να πάει να γ@@@@@ί».