Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και ο λόγος δεν είναι η συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ματς με τον Ηρακλή αλλά μια μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν πως οι «πράσινοι» έχουν κάνει τέσσερις καταγγελίες μέσα σε λίγες μέρες, με πιο πρόσφατη αυτή κατά του Μπαρτζώκα για τον αγώνα με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Ο Ολυμπιακός έκανε επίσης γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός ζητάει να του αφαιρεθούν δύο βαθμοί και ο λόγος δεν είναι ο Μπαρτζώκας αλλά το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκη ΚΑΕ υπέβαλε μήνυση κατά του Γιαννακόπουλου σε ποινικό δικαστήριο.

Κάτι τέτοιο απαγορεύεται όπως αναφέρεται σε κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, οπότε η πράσινη ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελία και ζητάει την αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό.